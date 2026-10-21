Capturaron a guarda de seguridad señalado de herir a tres personas con un machete

Según el reporte de la Policía, el hecho ocurrió en la calle 15, donde el hombre, identificado como Yair y residente del mismo sector, habría agredido a varias personas en plena vía pública. Las autoridades no precisaron las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

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Entre los lesionados se encuentra un joven de 20 años que sufrió una herida grave en el antebrazo izquierdo, con exposición del hueso radio y compromiso de tendones. Debido a la gravedad de la lesión, fue remitido para recibir atención médica especializada.

También resultó herida una mujer de 29 años, quien presentó una lesión en la pierna izquierda, y otro joven de 20 años, residente del barrio El Carmen, que sufrió una herida en la parte interna del antebrazo izquierdo.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, hizo un llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar que las discusiones terminen en hechos violentos.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales y deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.