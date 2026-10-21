Capturado presunto atracador por orden judicial: es acusado de robo en el barrio La María

Luego de tres meses de investigación y la recolección de elementos materiales probatorios, se logró materializar la orden de captura que tenía alias de “Spiderman”, seudónimo que se había ganado, por su forma ágil para cometer hurtos.

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A pesar de que había sido capturado en varias ocasiones por la Policía, gozaba de su libertad, para seguir delinquiendo. Pero ese último hecho que cometió en el mes de Julio en una tienda en el barrio La María y que quedo registrado en una cámara de seguridad, permitió que los investigadores de la SIJIN, encontraran una evidencia contundente, para de la mano con la fiscalía, solicitar la orden a juez para lograr su captura y ponerlo tras las rejas.

Alias “Spiderman”, registra 11 anotaciones judiciales, su mayoría por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

“Hemos priorizado una serie de investigaciones que tienen vocación de éxito y cuyo propósito es afectar de manera contundente a las estructuras y actores criminales dedicados al hurto en todas sus modalidades. Este delito tiene un alto impacto en la percepción de seguridad de los ciudadanos, por lo que nuestra responsabilidad es identificar a estos delincuentes, reunir los elementos materiales probatorios necesarios y ponerlos a disposición de la justicia. De esta manera, la Fiscalía cuenta con las herramientas suficientes para solicitar medidas de aseguramiento que permitan proteger a la comunidad”, manifestó el señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía durante el año 2026, ha capturado 656 personas por el delito de hurto, y registra en el sistema de denuncias, una reducción del -6%, equivalente a 330 casos menos.

La investigación continúa con el propósito de lograr la captura del segundo presunto implicado en este hecho delictivo, presuntamente sería un menor de edad, quien aparece en los registros de video vistiendo una camisa y una gorra de color negro.