Campeonato Mundial de Kickboxing WKF Cartagena 2026

Cartagena se convierte desde hoy en la capital mundial del kickboxing. Con el respaldo de la Alcaldia de Cartagena, a través del IDER, y de Corpoturismo, la ciudad acoge el WKF World Kickboxing Championship Cartagena 2026, Campeonato Mundial de Kickboxing organizado por la World Kickboxing Federation (WKF), un certamen internacional que reúne a 1.316 atletas de 35 países, junto a sus entrenadores, jueces y delegaciones, y que pone a La Heroica en la vitrina del deporte de combate global.

Una agenda que ya está en marcha

La agenda arrancó el domingo 18 de octubre con el Seminario Internacional de Referees WKF y continuó el lunes 19 con el registro, el pesaje oficial y el examen médico de los competidores, seguidos del Congreso Mundial WKF.

Hoy, martes 20 de octubre, la Plaza de Variedades será el escenario de la Gran Ceremonia de Apertura y el desfile inaugural, de 5:00 a 7:00 p. m. Las delegaciones recorrerán la plaza con sus banderas, en una ceremonia abierta al público.

La ceremonia comenzará con la presentación de las delegaciones y el desfile de los atletas de los países participantes, que cerrarán los deportistas nacionales de los 12 departamentos de Colombia. A las 5:30 p. m. se cumplirán los actos protocolarios, con los himnos nacional, departamental y municipal, las palabras de apertura y el saludo de las autoridades gubernamentales y de la organización WKF. La programación incluye además el combate de Los Guardianes del Mundial, la entrega de reconocimientos especiales y, como cierre, las fanfarrias y los gritos de guerra de las delegaciones participantes.

Del miércoles 21 al sábado 24 se disputarán en el Coliseo Bernardo Caraballo los combates del

Campeonato del Mundo WKF 2026

La premiación se realizará todos los dias, desde el miércoles, al finalizar cada jornada de combate. El sábado 24, de 6:00 a 10:00 p. m., la Noche de Campeones reunirá 12 finales y las peleas PRO-AM y PRO por titulos del mundo.

Delegaciones, atletas y disciplinas

El mundial reúne a 1.316 atletas de 35 países: 1.050 internacionales, 250 nacionales y 16 locales de Cartagena.

Delegaciones por país: Colombia (300), Venezuela (120), Argentina (100), Rusia (97), Bielorrusia (50), México (47), Chile (44), Brasil (40), Rumania (16), Ecuador (15), Bolivia (12), Austria (10), Honduras (8), Paraguay (7), Costa Rica (6), España (6), Perú (6), Alemania (5), Estados Unidos (5), Moldavia (3), Polonia (3), República Dominicana (3) y Canadá (2).

Atletas nacionales (12 departamentos): Santander (80), Bogotá (50), Valle del Cauca (25), Boyacá (20), Manizales (13), Antioquia (12), Atlántico (10), Bolívar (10), Quindío (10), Tolima (10) y Norte de Santander (3).

Atletas locales: 16 deportistas de Cartagena.

Se compite en ring y tatami, en las modalidades semi contact, light contact, kick light, full contact, low kick, K-1, thai boxing y boxeo. Participan deportistas desde los 8 años en las categorías infantil, junior, cadete, adultos, veteranos (más de 35 años) y máster (más de 40), en divisiones de peso que van del peso paja al superpesado.

Figuras colombianas a seguir

Yessica Moreno, campeona del título mundial en low kick, categoría -54 kg femenino.

Diego Mendoza, quien disputará el título mundial en K-1, categoria -60 kg masculino.

Cartagena, destino de turismo deportivo

Cartagena ha sabido sumar a su encanto histórico, sus playas y su oferta cultural una vocación creciente: la de anfitriona de grandes eventos deportivos. Recibir un campeonato mundial con delegaciones de 35 países confirma que la ciudad tiene la capacidad hotelera, logística y de conectividad aérea para competir con los grandes destinos del mundo.

El turismo deportivo atrae a un visitante que llega con su equipo, su familia y sus seguidores, que permanece varios días y que recorre la ciudad entre jornada y jornada. Su gasto se reparte en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turisticos, y beneficia de forma directa a la economía local.

Además, la transmisión y divulgación internacional del certamen llevará la imagen de Cartagena a millones de aficionados en los cinco continentes, convirtiendo cada combate en una invitación a conocer la ciudad.

Feria gastronómica y gastrobar

El mundial no solo se vivirá en el ring. Durante el evento, asistentes, deportistas y visitantes podrán disfrutar de una feria gastronómica con lo mejor de la cocina cartagenera y caribeña, y de un restaurante gastrobar pensado para el encuentro entre culturas, la celebración y el disfrute en familia.

La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través del IDER, y Corpoturismo invitan a cartageneros y visitantes a acompañar a las delegaciones durante la ceremonia de apertura y las jornadas de competencia, y a vivir con orgullo un evento que reafirma a la ciudad como escenario de talla mundial para el deporte y el turismo.