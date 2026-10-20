Unicartagena avanza en proceso de admisión a especialidades médico-quirúrgicas

El proceso de admisión a las Especialidades Médico-Quirúrgicas 2027-1 de la Universidad de Cartagena entra en su recta final. Tras la aplicación de la prueba de conocimientos y mientras culmina la valoración de las hojas de vida de los elegibles, este viernes 23 de octubre se desarrollará la entrevista presencial, última etapa evaluativa antes de consolidar los resultados del proceso de selección.

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En el marco de su compromiso con procesos de admisión transparentes y equitativos, la institución informó a los aspirantes y a la ciudadanía cómo se desarrolla esta fase, cuáles son los criterios establecidos y qué incidencia tiene dentro de la evaluación definitiva.

Tres componentes para determinar el resultado

La selección de los aspirantes se realiza a partir de tres componentes que, en conjunto, permiten alcanzar un máximo de 100 puntos. La prueba de conocimientos representa hasta 80 puntos; la valoración de la hoja de vida, que actualmente se encuentra en desarrollo y concluirá el jueves 22 de octubre, aporta hasta 10 puntos; y la entrevista presencial representa los 10 puntos restantes. Así, la selección definitiva no depende únicamente del resultado obtenido en el examen de conocimientos, sino de la suma de las tres etapas establecidas para la evaluación.

La entrevista cobra especial relevancia debido a que, por cada cupo ofertado, avanzaron como elegibles los aspirantes con los mayores resultados en la prueba de conocimientos hasta completar el doble de los cupos disponibles. En este escenario, los puntos correspondientes a las etapas finales pueden ser determinantes en la conformación de la lista de admitidos.

¿Cómo se desarrollarán las entrevistas?

Según informó el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, todos los aspirantes que resultaron elegibles deberán presentar la entrevista de manera presencial este viernes 23 de octubre de 2026. Se trata de un encuentro entre cada aspirante y docentes del programa de especialidad al que aspira, designados por la Universidad.

Las entrevistas se realizarán en orden de puntajes, de acuerdo con los resultados obtenidos por los elegibles en la prueba de conocimientos. Por su parte, el Departamento de Posgrado de la Facultad de Medicina asignó previamente a cada aspirante la hora correspondiente y la comunicó a través del correo electrónico registrado durante el proceso.

Cada aspirante deberá presentarse en la fecha y hora establecidas. La puntualidad y la asistencia son indispensables para no perder los puntos correspondientes a esta etapa.

Una vez consolidados los resultados del proceso de evaluación por parte de la Facultad de Medicina, el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de Cartagena publicará la lista de admitidos el viernes 6 de noviembre de 2026.

Los aspirantes podrán consultar los detalles establecidos para el proceso en la Guía de la Convocatoria de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2027-1. Asimismo, las inquietudes relacionadas con esta etapa pueden ser remitidas al correo pmedicina@unicartagena.edu.co