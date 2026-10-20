Unicartagena abrió inscripciones para congreso que debatirá el futuro de la ciudad

Con EXPOSGRADOS 2025: La Universidad de Cartagena te invita a transformar tu futuro

La Universidad de Cartagena abrió las inscripciones para la segunda edición del Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (CIINECA 2026), que reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y expertos nacionales e internacionales durante tres jornadas académicas.

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El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre en el Auditorio del Campus de la Salud, en Zaragocilla. Bajo el lema “Ciencia, diálogo y transformación desde el corazón del Caribe”, la agenda incluirá conferencias, ponencias y espacios de intercambio sobre investigación, innovación y los desafíos de estas disciplinas.

Entre los invitados internacionales se encuentran Mateus Panizzon, de Brasil; Juan Carlos Cruz, de México, y José Luis Llanos, de Bolivia. También participarán docentes e investigadores de instituciones como la Universidad del Valle, la Universidad Tecnológica de Bolívar, Unicolombo y la propia Universidad de Cartagena.

La programación comenzará el miércoles 21 de octubre con conferencias y ponencias de docentes, investigadores y estudiantes de posgrado. El jueves 22 estará dedicado a los estudiantes de pregrado, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones.

El viernes 23 se realizará el coloquio Cartagena Prospectiva 2030, un espacio para analizar las transformaciones económicas, sociales y educativas que necesita la ciudad de cara a la conmemoración de sus 500 años de fundación, en 2033.

La agenda incluye la conferencia “Cartagena de Indias: una ciudad, dos mundos”, a cargo de Alonso Ramírez Hernández, de la Cámara de Comercio de Cartagena. También participará Dairo Trocha, coordinador técnico de Cartagena Cómo Vamos, con una intervención sobre las condiciones de vida y las perspectivas de la ciudad.

Asimismo, Sandra Porto, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de UNITECNAR, abordará los retos de la educación superior, mientras que Javier Doria, docente de la Universidad del Sinú, hablará sobre convivencia y el papel de la escuela en la construcción del futuro de Cartagena.

El congreso será gratuito y estará abierto a estudiantes de todas las facultades y a la ciudadanía en general.

Inscripciones: las personas interesadas pueden solicitar su entrada a través de Vivetix en el siguiente enlace: