Turbaco se une a la lucha contra el cáncer con prevención y posibles emprendimientos

La Secretaría de Salud lideró la convocatoria y los procesos de seguimiento a través del Plan de Intervención Colectiva (PIC) y Salud, que incluyó una salida de campo bajo el lema: “Escucha tu cuerpo, utiliza tus manos”.

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La administración municipal planteó la posibilidad de que los pacientes oncológicos cuenten con sus propios emprendimientos, inicialmente a través de manualidades, contando con el respaldo de la Alcaldía y la Secretaría de las TIC. Esta propuesta busca abrir caminos de sostenibilidad y bienestar para las familias, transformando la prevención en oportunidades de desarrollo.

“Hoy Turbaco se vistió de rosa para recordarnos que la lucha contra el cáncer es de todos. Compartir con nuestros pacientes nos inspira a seguir fortaleciendo la prevención, la atención y el acompañamiento integral. Estamos estudiando la posibilidad de que estas actividades productivas se conviertan en emprendimientos que brinden sustento y esperanza a las familias turbaqueras”, afirmó la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.

La administración municipal aclaró que actualmente no se están desarrollando procesos productivos, sino que se está estudiando la posibilidad de que, junto con la Secretaría de las TIC, se generen emprendimientos basados en manualidades, con el propósito de que los pacientes puedan transformar estas actividades en proyectos sostenibles que aporten ingresos y bienestar a sus familias.

Con esta jornada, Turbaco reafirma que la lucha contra el cáncer no es solo médica, sino también social y humana, impulsando esperanza, prevención y oportunidades de desarrollo para las familias turbaqueras.