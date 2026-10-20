Rehabilitación de la Tercera Avenida de Manga alcanzó el 25 % de avance

La rehabilitación de la Tercera Avenida del barrio Manga, entre las carreras 21 y 24, alcanzó un avance del 25 %, según informó la Alcaldía de Cartagena. El alcalde Dumek Turbay inspeccionó los trabajos, que hacen parte del programa Vías para el Desarrollo y la Felicidad.

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La intervención contempla la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de pavimento rígido y la adecuación de andenes en un área superior a los 4.500 metros cuadrados.

En el tramo entre las carreras 22 y 24, ya finalizaron la instalación de tuberías de alcantarillado y la fundida de cinco cámaras. También se han construido 110 metros lineales de pavimento en el carril izquierdo, mientras se prepara la estructura para fundir otros 110 metros en el carril derecho. En cuanto al acueducto, se han instalado 180 metros lineales de red.

Entre las carreras 21 y 22, terminaron las demoliciones del pavimento y avanzan las excavaciones para conformar la estructura vial. En este sector se han instalado 18 metros lineales de tubería de alcantarillado.