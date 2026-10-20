Real Cartagena goleó 3-0 a Patriotas y rompió una racha de seis partidos sin ganar

Real Cartagena venció 3-0 a Patriotas este lunes 19 de octubre en el estadio Jaime Morón León, por la fecha 14 del Torneo BetPlay II-2026. El resultado le permitió al equipo dirigido por Álvaro Hernández reencontrarse con la victoria y fortalecer sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Cristian Graciano abrió el marcador al minuto 34, con una anotación que puso en ventaja al conjunto auriverde antes del descanso. En el segundo tiempo, Edison López amplió la diferencia y Janeth Alemán selló el 3-0 al minuto 72.

El triunfo puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, en los que Real Cartagena había sumado cuatro empates y dos derrotas. Además, el equipo volvió a celebrar en casa después de casi dos meses sin conseguir una victoria en el Jaime Morón León.

Con estos tres puntos, el cuadro heroico llegó a 20 unidades y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, a falta de una jornada para terminar la fase regular.

En la última fecha, Real Cartagena visitará a Barranquilla FC el sábado 24 de octubre, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Romelio Martínez. El compromiso será clave para definir su posición de cara a la siguiente fase del campeonato.