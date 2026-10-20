Procuraduría pidió fallo absolutorio para exsenadora Piedad Zuccardi por caso de ‘parapolítica’

La exsenadora Piedad Zuccardi recibió un respaldo de la Procuraduría General de la Nación en el proceso judicial que enfrenta por el caso de la parapolítica.

Tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio, el organismo pidió a la Corte Suprema de Justicia que la declare inocente, al considerar que no hay fundamentos suficientes para dictar una sentencia condenatoria.

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La petición fue expuesta ante la Sala Especial de Primera Instancia y se apoyó, principalmente, en las dudas que persisten sobre los supuestos acercamientos de la excongresista con integrantes de las autodefensas.

Para la delegada del Ministerio Público, las evidencias no permiten establecer con claridad las condiciones en las que se habrían producido esos encuentros ni demostrar que estuvieran orientados a conseguir ventajas políticas o electorales.

La funcionaria también examinó las declaraciones del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, uno de los elementos mencionados dentro del expediente.

Indicó que sus relatos experimentaron modificaciones con el paso del tiempo y que algunas de sus afirmaciones iniciales estaban sustentadas en información que habría conocido por terceros, entre ellos comentarios atribuidos a alias Ernesto Báez.

Para la Procuraduría, esta circunstancia plantea interrogantes sobre la capacidad de esos testimonios para demostrar directamente la participación de Zuccardi en los hechos investigados.

La petición de absolución no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la excongresista. Ahora corresponde a la Corte Suprema de Justicia analizar los argumentos expuestos por las partes y determinar el sentido del fallo.