Procuraduría hace seguimiento a proyecto de nueva empresa de servicios públicos en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación continúa el seguimiento preventivo al proyecto que busca crear una empresa oficial de servicios públicos en Cartagena. Como parte de esta actuación, el organismo solicitó información sobre la nueva versión del Proyecto de Acuerdo 116 de 2026, radicado nuevamente por el Distrito el pasado 5 de octubre.

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El requerimiento de la Procuraduría Delegada Primera incluye una copia actualizada del proyecto, el estudio demostrativo que lo sustenta y los modelos operativo, financiero y de gobierno corporativo de la entidad propuesta. La Alcaldía y el Concejo Distrital cuentan con cinco días hábiles, a partir del recibo de la comunicación, para entregar la información solicitada.

La actuación se produce después de que la Administración distrital retirara la iniciativa inicial y la presentara nuevamente ante el Concejo para continuar con su trámite.

El proyecto contempla la creación de una empresa de carácter 100 % público, cuyo único accionista sería el Distrito de Cartagena. La propuesta busca fortalecer la gestión de los servicios públicos de la ciudad.

La Procuraduría aclaró que su intervención corresponde a una vigilancia preventiva y no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades involucradas.