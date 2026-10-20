Niño de 10 años murió tras ser embestido por una búfala en el sur de Bolívar

Manuel Rincón Alvarado, de 10 años, murió luego de ser embestido por una búfala en el corregimiento de Cantera, jurisdicción del municipio de Margarita, en el sur de Bolívar.

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Según la información preliminar conocida, el hecho ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando el niño se encontraba en los predios de la vivienda de su abuela y se acercó al animal, que pertenecía a un familiar.

La búfala, que recientemente había dado a luz, reaccionó de manera agresiva y embistió al menor, lanzándolo contra la estructura de una vivienda. El impacto le ocasionó lesiones graves que posteriormente le causaron la muerte.

El caso generó consternación entre los habitantes de Cantera, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron su pesar por la muerte del niño.

Las circunstancias exactas del hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades. De acuerdo con la información publicada por medios locales, el cuerpo sería trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Magangué para los procedimientos correspondientes.

La muerte de Manuel mantiene de luto a sus familiares y a la comunidad de este corregimiento del sur de Bolívar.