Inició recuperación vial de la isla de Manzanillo, en El Bosque, en Cartagena

Luego de 33 años de espera, hoy comenzaron las obras de reconstrucción de la vía principal de la isla de Manzanillo o Transversal 52, en el barrio El Bosque, que mejorarán la movilidad y las condiciones de acceso para las familias que viven en este lugar, así como para trabajadores, estudiantes y usuarios de las instituciones de carácter regional y nacional que funcionan en la zona.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, puso en marcha las obras de rehabilitación de 380 metros de esta vía, que hoy están en avanzado deterioro por el paso del tiempo y el tránsito constante de vehículos pesados.

La intervención es clave para la zona, ya que facilitará el acceso a instituciones que cumplen funciones estratégicas para la seguridad marítima, la investigación científica, la formación naval y la protección ambiental de la región Caribe y el país. También, con intervención integral en asfalto, el puente quedará cien por ciento funcional.

Tres instituciones fundamentales

En este sector se encuentra la sede del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), dependencia de la Dirección General Marítima (Dimar) que desarrolla investigaciones sobre oceanografía, hidrografía y meteorología marina, y produce información que contribuye a la seguridad de la navegación nacional.

De igual manera, la vía también sirve de acceso a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). La primera es una institución de formación naval militar que prepara a los futuros oficiales de la Armada de Colombia, y la segunda es una autoridad ambiental que desarrolla labores de gestión, seguimiento y protección de la fauna y flora.

En la zona también se encuentran el Planetario, el Simulador de Navegación y la Casa de Huéspedes Ilustres al servicio de la Presidencia de la República, así como varias empresas del sector industrial y otras actividades que generan circulación permanente de vehículos y trabajadores. Por ello, la recuperación de la vía que realiza la Alcaldía Mayor de Cartagena, busca mejorar las condiciones de acceso para todos estos usuarios.

“Estamos recuperando una vía que es importante no solamente para quienes viven y trabajan en este sector, sino también para instituciones que prestan servicios fundamentales para Cartagena y para el país. Aquí se genera conocimiento sobre nuestros mares, se trabaja por la seguridad de la navegación, se forman profesionales y se adelantan labores de protección ambiental, por eso no estamos rehabilitando cualquier vía, estamos arreglando una de las más importantes de la ciudad”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz durante el inicio de los trabajos.

La intervención en la Transversal 52 será mediante pavimento de concreto rígido, una solución pensada para responder a las exigencias de un corredor por el que transitan vehículos pesados de manera constante.