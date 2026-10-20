Gobernador de Bolívar entregó vía pavimentada que facilita el acceso a la UTB

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inauguró la Calle de los Seis Mil, una vía pavimentada que facilita el acceso a la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y beneficia a la comunidad universitaria en Turbaco.

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La obra surgió de una solicitud que los estudiantes le hicieron al gobernador el 10 de septiembre de 2025, durante un foro académico. En ese encuentro, los jóvenes expusieron las dificultades para llegar a clases por una vía deteriorada que generaba barro en los días de lluvia y polvo durante las jornadas secas.

La intervención comprende 166 metros de vía pavimentada, con un ancho promedio de seis metros y un espesor de 22 centímetros. También incluye andenes de 1,05 metros de ancho y bordillos de 15 centímetros.

El nombre de la calle hace referencia a los cerca de seis mil estudiantes que utilizarán este corredor para llegar a la institución. Además de la población estudiantil, la obra beneficia a docentes, trabajadores, visitantes y habitantes del sector.

Durante la inauguración, la rectora de la UTB, Alicia Bossi, agradeció la ejecución del proyecto e invitó a la comunidad universitaria a cuidar la infraestructura para garantizar su conservación.

Según la información entregada por la Gobernación, los trabajos generaron 11 empleos directos, ocupados por cinco hombres y seis mujeres, además de 20 empleos indirectos.