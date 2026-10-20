Fuerza Élite Sub-13 goleó en casa y venció a Cúcuta en el Nacional Difútbol

En un importante partido disputado en la cancha del Nuevo Chambacú en Cartagena, la categoría Sub-13 del Club Fuerza Élite venció 3-1 a Cúcuta Deportivo por la quinta fase del Torneo Nacional DIFUTBOL 2026.

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El equipo cartagenero hizo respetar la casa, se mostró bastante sólido en defensa, con buen fútbol logró dominar al onceno cucuteño. Los goles Fuerza Élite, llegaron en los pies de Hamilton Gil, Mathias González Ferreira y Jesús Adrián Caraballo.

El camino no ha sido fácil. En la fase anterior, Fuerza Élite eliminó a River de Manizales en una importante definición desde el punto penal, logrando así su clasificación a esta quinta fase.

Ahora, el equipo cartagenero viajará para disputar el partido de vuelta el próximo sábado 24 de octubre en la ciudad de Cúcuta, donde buscará sellar su paso a la siguiente ronda del torneo nacional.

Fuerza Élite sigue demostrando que en Bolívar hay talento, disciplina y futuro para el fútbol colombiano.