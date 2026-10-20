EPA detectó vertimientos y mal manejo de residuos peligrosos en empresa de Policarpa

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena identificó presuntas irregularidades ambientales durante un operativo judicial en una empresa ubicada en el sector Puerta de Hierro, en Policarpa. La diligencia, adelantada por la Fiscalía especializada en asuntos ambientales con apoyo de la Policía Nacional y la SIJÍN, dejó cinco personas capturadas por su presunta vinculación con el delito de contaminación ambiental.

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Durante la inspección, el equipo técnico del EPA identificó dos puntos de descarga de aguas residuales no domésticas. Uno conducía al canal 7, tramo 2, conectado con el canal Arroz Barato y con desembocadura en la bahía de Cartagena. El segundo punto de vertimiento estaba ubicado en un lote contiguo a las instalaciones de la empresa.

Además, los funcionarios evidenciaron presuntas deficiencias en el manejo y almacenamiento de residuos peligrosos, como paños absorbentes, recipientes plásticos y metálicos, y elementos de protección personal aparentemente contaminados con sustancias químicas, que estaban dispersos en distintas áreas del predio.

La autoridad ambiental tomó muestras de agua y las remitió a un laboratorio para determinar las características de los vertimientos y evaluar posibles impactos sobre los recursos naturales.

Según el EPA, la empresa ya enfrenta una investigación sancionatoria ambiental, iniciada tras reiteradas quejas de la comunidad. En actuaciones anteriores, la entidad había impuesto medidas preventivas, incluida la suspensión de actividades.

También se adelantan verificaciones por el presunto tratamiento de residuos líquidos peligrosos sin la licencia ambiental correspondiente.

El EPA informó que continuará con las labores de seguimiento y control, así como con las