Dumek Turbay designó a Cindy Ortiz como gerente de la Corporación Fiestas de Independencia

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, designó a Cindy Paola Ortiz Escobar como gerente de la Corporación Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, una entidad creada para fortalecer la planeación, la organización administrativa y la sostenibilidad financiera de las celebraciones.

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Ortiz es comunicadora social, periodista y especialista en Gerencia de Mercadeo. Su trayectoria incluye el cubrimiento de las tradiciones populares de Cartagena en medios como El Universal y Q’hubo, así como la creación del formato digital Una periodista en fiestas, dedicado a divulgar las expresiones culturales de la ciudad.

También ha trabajado en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Cartagena y como asesora de comunicación estratégica en procesos culturales relacionados con las festividades novembrinas.

Según la Alcaldía, la nueva corporación tendrá entre sus objetivos mejorar la planeación de las fiestas, gestionar patrocinios, fortalecer las alianzas con el sector privado y generar oportunidades para artistas, gestores culturales, emprendedores y demás participantes de las celebraciones.

Turbay señaló que la creación de esta entidad busca darles mayor capacidad de gestión y una visión de largo plazo a las festividades. Además, aclaró que la iniciativa no pretende privatizarlas ni afectar su esencia cultural.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) continuará a cargo de los componentes culturales y patrimoniales, así como de las acciones de salvaguardia. La corporación, por su parte, se concentrará en la gerencia, la organización y la búsqueda de recursos para contribuir a la sostenibilidad de las fiestas.

La designación se produce en el marco del fortalecimiento institucional de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito e incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.