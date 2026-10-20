DATT intensificó controles por mal parqueo y circulación indebida en Parque Heredia

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) intensificó los operativos de control en Parque Heredia, en Cartagena, tras las denuncias de la comunidad por vehículos mal estacionados y motocicletas que circulan por andenes, zonas peatonales y ciclorrutas.

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Las intervenciones buscan reducir las conductas que generan congestión, recuperar los espacios destinados a peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial en el sector.

De manera paralela, la entidad adelanta un laboratorio de movilidad para analizar más de 16 conflictos viales identificados en la zona y definir alternativas que permitan mejorar la circulación de residentes, peatones, ciclistas y conductores.

El director del DATT, José Ricaurte, explicó que la estrategia busca evaluar las problemáticas y establecer acciones para reducir los puntos de conflicto y fortalecer la seguridad vial.