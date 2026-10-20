Luis Díaz, en el equipo ideal de la temporada 2025-2026 para prestigiosa revista francesa

La primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich fue por todo lo alto. Así como en su llegada al Liverpool, en Alemania no le fue necesaria la adaptación y desde el primer momento comenzó a rendir y aportar con goles y asistencias.

Repase el reciente triplete de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Lucho terminó la temporada con 26 goles y 19 asistencias, haciendo parte de un temible tridente de ataque con Harry Kane y Michael Olise, quienes convirtieron más de 100 goles entre los tres. La gran campaña del guajiro lo llevó a estar postulado al Balón de Oro, así como a ser reconocido por la revista francesa Onze Mondial en el equipo ideal de la 2025-2026.

Luis Díaz, en el XI ideal de la temporada

Onze Mondial es una reconocida revista francesa que desde 1976 entrega galardones a los mejores de la temporada. El ganador del premio al mejor jugador de la campaña 2025-2026 fue Kylian Mbappé, quien marcó 42 goles y dio 6 asistencias en 44 partidos.

Por su parte, la revista da la opción a sus lector de elegir el equipo ideal de la temporada y allí apareció el nombre de Luis Díaz. Lo curioso es que el jugador de la Selección Colombia aparece como extremo derecho y es el único de los tres atacantes del Bayern Múnich en el once, pues en la zona ofensiva aparecen Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y lógicamente Kylian Mbappé (Real Madrid).

Sobre Lucho, Onze Mondial hizo una descripción de lo que fue su gran temporada, calificándolo como un torbellino y destacando sus actuaciones en la Champions League.

Luis Javier Suárez y Luis Díaz, entre los jugadores más influyentes del mundo en 2026

“Un auténtico torbellino. El extremo del Bayern de Múnich posee una resistencia impresionante. En su primera temporada en Baviera tras tres años en el Liverpool, el número 14, pieza clave en la consecución del título de la Bundesliga y en la brillante actuación del equipo en la Champions League, marcó 15 goles y dio 14 asistencias. Particularmente incansable en su trabajo y dotado de una técnica demoledora, el colombiano incluso se ha vuelto letal frente al arco”, se lee en la publicación.

El equipo elegido por la gente lo completan: Emiliano Martínez (Aston Villa); Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal); Pedri (Barcelona), Joao Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Luis Díaz (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid).