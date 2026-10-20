Camilo Vargas: “Era una oportunidad hermosa para hacer el mejor Mundial en la historia de Colombia”

Camilo Vargas en un partido de la Selección Colombia / Getty Images / Leonardo Fernandez - FIFA

Camilo Vargas habló con el reconocido periodista mexicano David Faitelson, donde repasó varias situaciones sobre su carrera. Entretanto, se refirió al hecho de ser considerado el mejor jugador en la historia del Club Atlas, en el que milita desde 2019, luego de haber tenido pasos en Santa Fe, Nacional y Deportivo Cali.

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El bogotano de 37 años ha ganado dos títulos de Liga con Atlas siendo figura en su posición, con los campeonatos del Apertura 2021 y Clausura 2022. Vargas es considerado por muchos un ídolo de la institución, pues hizoparte de dos de los tres trofeos ligueros, además de ser el tercer futbolista con más partidos en el club, muy cerca de convertirse en el segundo.

Camilo Vargas, modesto ante la consideración de ser el mejor del Atlas

Cuando el periodista le manifestó en la entrevista a Camilo Vargas que Atlas había tenido un antes y un después con su llegada, el portero fue modesto y aseguró que todavía le hace falta mucho por demostrar.

“No lo sumo así (el mejor en la historia del club). Me falta mucho por darle a la institución, por entregar. Es un poco desconocer y desmerecer lo que han pasado, trato de disfrutar el día a día y entregarle lo máximo a la institución que me dio a conocer en el fútbol mexicano”, dijo Vargas al respecto.

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Eso sí, no ocultó que es hincha del club de corazón y lo considera su segunda casa: “Soy atlista. Es mi segunda casa. Valoro las instituciones que depositaron la confianza para ejercer mi profesión, Santa Fe es el equipo al que soy hincha de niño”.

Asimismo, reconoció que fue construyendo la rivalidad con las Chivas de Guadalajara, en parte porque se la tomó personal: “Hago parte de la ciudad y de la sociedad y nunca se me va a olvidar cuando llegamos y empezaon a decirnos que Atlas no había ganado y empiezas a tomarlo personal, cuando tocan algo que es tuyo, empieza a ser algo más personal y a entender el tema de una rivalidad, independientemente del fútbol”.

Colombia dejó pasar una oportunidad en el Mundial

Finalmente, Vargas se refirió a lo que fue el paso de la Selección Colombia por el Mundial, teniendo como sede la Acadamia AGA, sede del Atlas.

“Esta fue nuestra base. Muy contentos, sorprendiendos por las instalaciones. La pasamos bien, el trato fue espectacular y se llevaron una muy grata impresión”, dijo al respecto.

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Del mismo modo, reconoció que la Tricolor dejó pasar una gran oportunidad en la Copa del Mundo

“Por lo que veníamos mostrando en todo el ciclo de la eliminatoria, de la Copa América, haber llegado a la final, era una oportunidad hermosa para hacer el mejor Mundial de la historia de Colombia. Así es el fútbol, nos fuimos temprano de la competición, pero son cosas del fútbol, de no poder tener la ventaja contra Suiza y quedarnos afuera por penales”, añadió.