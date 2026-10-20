Cartagena será escenario del II Congreso Global de Pediatría Casa del Niño

La ciudad será escenario del II Congreso Global de Pediatría Casa del Niño, un encuentro académico que reunirá los próximos 23 y 24 de octubre, en el Hotel Estelar, a cerca de 600 asistentes alrededor de la actualización científica, el intercambio de experiencias y los nuevos desafíos de la atención en salud de niños y adolescentes.

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Organizado por Casa del Niño Hospital Infantil, LPR Foundation, Nestlé y la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Congreso llega a su segunda edición luego de una exitosa primera experiencia y con el propósito de continuar fortaleciendo desde el Caribe colombiano los espacios de formación, discusión científica y relacionamiento entre profesionales e instituciones comprometidas con la salud infantil.

Durante las dos jornadas, pediatras, especialistas, subespecialistas, residentes, profesionales de la salud y representantes de la comunidad académica y científica participarán en una agenda que abordará diferentes áreas de la pediatría, incluyendo urgencias, cuidado crítico, nutrición, cardiología, diagnóstico y otros temas de interés para la práctica clínica y la atención integral de la población pediátrica.

Uno de los espacios destacados será el panel “¿Estamos criando una generación enferma?”, que reunirá las perspectivas de especialistas en psiquiatría, neuropediatría, neumología y endocrinología para conversar sobre obesidad infantil, uso de pantallas, vapeo y salud mental, cuatro problemáticas que plantean nuevos desafíos para las familias, los profesionales de la salud y la sociedad.

“Llegar a esta segunda edición nos confirma la importancia de generar desde Cartagena escenarios que nos permitan compartir conocimiento, actualizar nuestra práctica y conversar sobre los retos que enfrenta la infancia. Queremos que este Congreso siga creciendo y consolidándose como un punto de encuentro para la pediatría del Caribe, de Colombia y de otros países”, afirmó el Dr. Luis Alberto Percy Vergara, Director General de Casa del Niño Hospital Infantil.

Más allá de la actualización académica, el encuentro busca promover conexiones entre especialistas, instituciones, sociedades científicas y organizaciones del sector, entendiendo que los desafíos actuales de la salud infantil requieren abordajes interdisciplinarios, cooperación y una visión que integre la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención especializada.

Con esta segunda edición, Casa del Niño Hospital Infantil y las instituciones organizadoras ratifican su compromiso con la generación y circulación del conocimiento como herramienta para transformar la atención pediátrica, bajo una premisa que resume el espíritu del encuentro: “Cada niño. Cada descubrimiento. Un mejor futuro”.