Cartagena realizará caminata 5K contra el cáncer de mama este domingo 25 de octubre

La actividad tendrá como punto de encuentro y salida la Plaza de Variedades, junto al parque Espíritu del Manglar, a partir de las 5:00 a. m. El recorrido bordeará el cordón amurallado del Centro Histórico, bajo el mensaje “Mírate, examínate y actúa a tiempo”.

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La jornada también contará con una feria de servicios de salud enfocada en la promoción y la detección temprana del cáncer de mama. El cierre será con la formación de un lazo humano como símbolo de unión entre las instituciones y organizaciones que trabajan en la prevención de esta enfermedad.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, destacó la importancia de la actividad para promover la unión de la ciudadanía y fomentar los controles médicos que permitan identificar oportunamente posibles signos y síntomas.

Según cifras entregadas por el Distrito, Cartagena registra 301 casos de cáncer de mama en lo corrido de 2026: 299 corresponden a mujeres y dos a hombres.

La iniciativa hace parte de la Agenda Rosa y del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), con la participación de entidades como el IDER, el DATT, Transcaribe, la Policía Nacional, instituciones prestadoras de salud, universidades, fundaciones y organizaciones privadas.

Inscripciones: las personas interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace: