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21 oct 2026 Actualizado 04:33

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Asesinaron a adolescente de 17 años a tiros en el barrio Manuela Vergara

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron en el sector Jaime Pardo Leal y le dispararon

(JJ. Verbel, Periodistas Cartagena)

Cartagena
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Un adolescente de 17 años, conocido con el alias de ‘Deban’, fue asesinado con arma de fuego este martes 20 de octubre en el barrio Manuela Vergara, sector Jaime Pardo Leal, en Cartagena.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Policía Nacional, el joven caminaba por el sector hacia las 11:00 de la mañana cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los sujetos le dispararon y huyeron del lugar.

La Policía adelanta las labores investigativas para recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación a través de la línea de emergencias 123.

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