Ana Cano presenta su nueva colección: ‘Trazo’ para la temporada de otoño 2026

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En diálogos en 6AM W, pasó Ana Cano, una diseñadora colombiana que combina sus raíces andinas con la alta costura y en esta oportunidad lanzó una nueva colección la semana pasada llamada ‘Trazo’.

El pasado jueves 15 de octubre en la galería ‘Otros 360 grados’ en Bogotá, Ana presentó su nueva colección denominada ‘Trazo’.

Durante sus estudios en Parsons School of Design, reinterpretó la ruana andina mediante el drapeado, y fue reconocida por Vogue USA como uno de los 13 nombres más reconocidos de la promoción 2022.

“En esta colección, como en las anteriores, tratamos de contar un poco esa historia de los Andes colombianos, de la sabana cundiboyacense, la ruana, esa simetría, esas siluetas que cuentan la historia del interior de nuestro país”. Comentó Ana sobre su nueva colección.

También argumenta que desde hace dos años que comenzó su marca, ha querido transmitir la historia de Bogotá, la ciudad en donde nació y sus alrededores, que según ella, le dan inspiración para crear nuevas piezas basadas en Colombia.

Uso de materiales 100% colombianos

“Trabajamos con una maquila acá en Bogotá que el 90% de las personas que trabajan ahí son mujeres y hay un artesano muy especial que su nombre es Carlos Castellanos que reside en Aquitania, Boyacá y es quien es el artesano detrás de nuestro tejido de paño que está hecho en telar horizontal y lleva alpaca y lana colombiana” Explicó Cano.

¿Qué hay de nuevo en esta colección?

“Ahora acabamos de trabajar con una nueva tela que la verdad me tiene muy orgullosa porque es un tejido de punta en modal y algodón, fibras naturales, y liocel, que realmente se ve muy, muy hermoso con las otras fibras que hemos trabajado con los artesanos y con el tenis, entonces sí hemos seguido dándole continuidad a ese concepto”.

La identidad de la marca se basa en trabajar en la sostenibilidad social y productiva, fusionando la artesanía local con los principios del slow fashion.

Escuche la entrevista completa aquí:

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