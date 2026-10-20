Alcaldía de Cartagena y CTP programaron nueva mesa de trabajo sobre el POT

La Alcaldía de Cartagena y el Consejo Territorial de Planeación (CTP) sostuvieron una reunión para resolver inquietudes y avanzar en el estudio de la propuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), presentada ante esa instancia el pasado 8 de octubre.

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En el encuentro participaron el alcalde Dumek Turbay, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton Pereira Blanco, junto con representantes del CTP.

Durante la reunión, la Administración Distrital explicó los contenidos de la propuesta y reiteró su disposición para brindar información que facilite el análisis del documento. Como parte de este proceso, se programó una nueva mesa de trabajo para el sábado 24 de octubre.

El Consejo Territorial de Planeación está integrado por representantes de sectores sociales, económicos, académicos, ambientales, comunitarios, culturales y productivos. Su concepto y las recomendaciones que formule servirán como insumo para la siguiente etapa del trámite.

Una vez el CTP emita su concepto, la Secretaría de Planeación analizará las observaciones recibidas y realizará los ajustes que considere pertinentes antes de presentar el proyecto ante el Concejo Distrital para su discusión y eventual aprobación.

El nuevo POT busca orientar el crecimiento de Cartagena hacia 2040, con lineamientos sobre renovación urbana, vivienda, movilidad, espacio público, protección ambiental, gestión del riesgo y conservación del patrimonio cultural. También plantea fortalecer las centralidades urbanas y ordenar el desarrollo de las actividades turísticas, industriales, logísticas y portuarias.