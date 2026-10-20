Aguas de Cartagena continúa reparación de tubería en la vía Mamonal

Aguas de Cartagena continúa los trabajos de reparación de una tubería de 500 milímetros de diámetro, ubicada en la vía Mamonal, a la altura de Albornoz, que abastece a diferentes sectores de la zona industrial de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Mediante la sectorización de la red, Aguas de Cartagena restableció el suministro de agua en varios de los barrios inicialmente afectados, que son abastecidos a través del tanque El Carmelo. Sin embargo, el servicio continúa interrumpido en las zonas altas de El Libertador, Emmanuel y Antonio José de Sucre, así como en la parte alta de Nuevo Campestre.

Aguas de Cartagena informará oportunamente sobre la evolución de los trabajos y la normalización del servicio en las zonas pendientes.