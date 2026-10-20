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20 oct 2026 Actualizado 15:16

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Aguas de Cartagena continúa reparación de tubería en la vía Mamonal

Durante las excavaciones se encontró una tubería de gas en el área de intervención, por lo que es necesario adoptar medidas adicionales de seguridad para continuar con las labores

Aguas de Cartagena continúa reparación de tubería en la vía Mamonal

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Aguas de Cartagena continúa los trabajos de reparación de una tubería de 500 milímetros de diámetro, ubicada en la vía Mamonal, a la altura de Albornoz, que abastece a diferentes sectores de la zona industrial de la ciudad.

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Mediante la sectorización de la red, Aguas de Cartagena restableció el suministro de agua en varios de los barrios inicialmente afectados, que son abastecidos a través del tanque El Carmelo. Sin embargo, el servicio continúa interrumpido en las zonas altas de El Libertador, Emmanuel y Antonio José de Sucre, así como en la parte alta de Nuevo Campestre.

Aguas de Cartagena informará oportunamente sobre la evolución de los trabajos y la normalización del servicio en las zonas pendientes.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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