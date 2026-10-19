Surtigas habilitó pagos de facturas a través de Bre-B

Surtigas habilitó una nueva alternativa para pagar las facturas del servicio de gas natural a través de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, mediante un código QR incluido en la factura.

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La opción permite realizar el pago desde la aplicación de una entidad financiera o billetera digital, sin necesidad de ingresar referencias ni datos adicionales. Para completar la transacción, el usuario debe escanear el código QR y confirmar el pago.

En esta primera etapa, la funcionalidad estará disponible para un grupo de usuarios residenciales. La empresa anunció que ampliará progresivamente el servicio para incorporar a más clientes.

Con esta herramienta, Surtigas busca facilitar los trámites digitales y ampliar las alternativas de recaudo disponibles para sus usuarios. La compañía también mantiene habilitado el pago mediante PSE, a través de su página web y la Oficina Virtual.