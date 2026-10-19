Policía de Cartagena reporta 54 capturados por diferentes delitos

En desarrollo del Plan Toma de Localidades y de los diferentes operativos desplegados para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional en Cartagena logró, durante el fin de semana, la captura de 54 personas por diferentes delitos. Entre los capturados se encuentran 17 por tráfico de estupefacientes, siete por hurto, 10 por porte ilegal de armas de fuego, 10 mediante orden judicial y 10 por otros delitos.

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Durante las intervenciones policiales se incautaron 10 armas de fuego, entre ellas seis de fabricación artesanal, tres de letalidad reducida modificadas y una de fabricación industrial.

Asimismo, se incautaron 19 cartuchos de diferentes calibres, 60 armas cortopunzantes y 815 gramos de estupefacientes, entre marihuana, base de coca, cocaína, bazuco y tusi.

Con estos resultados se evitó la comercialización de más de 8.000 dosis de sustancias estupefacientes en el mercado ilegal del microtráfico en las calles de Cartagena y su área metropolitana.

De igual manera, se logró la recuperación de seis motocicletas y se impusieron mas de 290 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entre las conductas más recurrentes se encuentran el porte de armas o elementos cortopunzantes, la participación en riñas, el porte de sustancias prohibidas en el espacio público y el irrespeto a las autoridades de Policía.

Como parte de las actividades de prevención y control, los uniformados realizaron la verificación de antecedentes a 62.883 personas y 55.423 vehículos. Además, en desarrollo de las acciones encaminadas a contrarrestar el hurto de celulares, se verificaron 10.350 códigos IMEI de dispositivos móviles de diferentes marcas y gamas.

Uno de los resultados más destacados de este despliegue operacional fue que, durante el fin de semana, no se registraron hechos de afectación a la vida, lo que representa un balance positivo de las intervenciones realizadas en los diferentes sectores de la ciudad.

“Como resultado de las intervenciones desarrolladas en el marco del Plan Toma de Localidades y gracias al despliegue estratégico de nuestros uniformados durante el fin de semana, no se registraron hechos de afectación a la vida.

Este balance positivo refleja la efectividad de las acciones de prevención, vigilancia y control, así como la presencia permanente de la Policía Nacional en puntos estratégicos de la ciudad. Seguiremos trabajando de manera contundente para proteger la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y garantizar la tranquilidad de cartageneros y visitantes”, aseguró el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.