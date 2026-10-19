Loma de Arena- Bolívar tendrá primera unidad de urgencias

Santa Catalina avanza en su propósito de mostrarle a Colombia y al mundo ese Caribe que muchos aún no conocen. En ese camino, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Santa Catalina, liderada por Arnaldo Beltrán, trabajan de manera articulada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar condiciones dignas, seguras y confiables para quienes visitan el territorio.

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Como parte de esta apuesta, el alcalde Arnaldo Beltrán socializó el inicio del proyecto para construir la primera unidad de urgencias del corregimiento de Loma de Arena, una obra de gran importancia para la comunidad, que durante años ha requerido una infraestructura propia para fortalecer la atención en salud.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los $700 millones y un plazo de ejecución de seis meses. Su puesta en marcha beneficiará a más de 10.000 habitantes y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, tanto para la población local como para los turistas y viajeros que se desplazan por la vía al mar.

“Santa Catalina tiene una parte del Caribe que muchos no conocen. Por eso, junto con el gobernador de Bolívar, trabajamos para mostrar ese territorio y crear condiciones dignas para que quienes lo visiten cuenten con garantías. Hoy comienza un gran proyecto que apunta a la seguridad, la tranquilidad y la confianza de sus habitantes y visitantes: la construcción de la unidad de urgencias de Loma de Arena”, destacó el alcalde Arnaldo Beltrán.

La construcción de esta infraestructura representa un avance significativo para el corregimiento y para el municipio, que busca consolidarse como un destino turístico con mejores servicios, sin dejar de lado las necesidades esenciales de sus comunidades.

Contar con una unidad de urgencias permitirá fortalecer la atención ante situaciones que requieran respuesta médica oportuna y brindar mayor tranquilidad a quienes residen en la zona o recorren este corredor turístico del Caribe bolivarense.

Hasta ahora, Loma de Arena no contaba con una unidad de urgencias propia. No obstante, la actual administración municipal logró garantizar la presencia permanente de un médico durante las 24 horas para la atención de consulta general. Con la construcción de esta obra, el municipio da un paso adicional hacia el fortalecimiento de los servicios de salud en el corregimiento.

La iniciativa comenzó a estructurarse en 2024, con la planificación del proyecto y la búsqueda de soluciones a las necesidades de atención médica de la población. Sin embargo, los ajustes normativos introducidos mediante la Resolución 1633 de 2024, relacionados con la Resolución 3100, hicieron necesarias modificaciones que incidieron en el desarrollo del proceso.

Posteriormente, la administración municipal avanzó en la gestión de los recursos y en la contratación de los estudios y diseños para la construcción de la unidad de urgencias, proceso adjudicado en marzo de 2025. Tras superar diferentes obstáculos técnicos y jurídicos, se suscribió el acta de inicio, dando paso a la ejecución de esta obra de infraestructura en salud.

El proyecto se enmarca en el segundo pilar del programa de gobierno municipal, Salud Integral, incorporado al Plan de Desarrollo Santa Catalina Me Enamora, y responde al propósito de ampliar las oportunidades de acceso a servicios esenciales para las comunidades.

Asimismo, la iniciativa contribuye a la apuesta de Santa Catalina por visibilizar su potencial turístico y ofrecer mejores condiciones a quienes llegan a conocer sus atractivos. La seguridad, la tranquilidad y el acceso a servicios de salud son factores fundamentales para fortalecer la confianza de residentes, visitantes y viajeros.

Con el respaldo del trabajo articulado entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Santa Catalina, la construcción de la unidad de urgencias de Loma de Arena se suma a los proyectos orientados a atender necesidades históricas de la población e impulsar el desarrollo del municipio.

De esta manera, Santa Catalina avanza en la consolidación de un territorio con mejores servicios, mayor bienestar y condiciones más seguras para sus habitantes y visitantes, mientras proyecta ese Caribe bolivarense que muchos todavía no conocen y que busca abrirse camino como destino para Colombia y el mundo.