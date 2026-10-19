Jessú presenta «Close Friends», una canción de afrobeat que convierte el coqueteo en música

El artista cartagenero Jessú presenta «Close Friends», su nuevo lanzamiento musical, una canción de afrobeat inspirada en una de las formas de coqueteo más populares entre las nuevas generaciones: incluir a alguien en la lista de mejores amigos de Instagram para despertar su interés y acercarse sentimentalmente. El sencillo cuenta con la producción musical de Juan Sandoval y la composición de Sandoval junto a Leimor Hamilton Solera, conocido artísticamente como Hamilton.

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La canción representa un nuevo capítulo en el camino de Jesús Simancas Puello, nombre de pila del intérprete, quien continúa trabajando en una identidad musical que combina el afrobeat, las experiencias sentimentales y la espontaneidad característica de Cartagena.

«Close Friends» nació de una composición que inicialmente estaba concebida para Hamilton, amigo cercano de Jessú y uno de los artistas cartageneros con mayor proyección. Sin embargo, cuando conoció el tema, Jessú encontró una propuesta con la que se identificó y decidió asumir el reto de interpretarla, incorporando su propio sello.

«Es la primera canción que interpreto que no es totalmente mía», explicó el artista, quien destacó la amistad que mantiene con Hamilton desde los primeros años de sus respectivas carreras musicales.

El concepto de la canción también se refleja en su videoclip, pensado para recrear la cercanía, la complicidad y el coqueteo que aparecen cuando dos personas comienzan a descubrir una conexión sentimental.

«Quería un espacio que resaltara esa complicidad entre dos personas que se están empezando a querer. Hay un método que todos conocen y que les gusta en las redes sociales, que es meterse en la lista de mejores amigos como para coquetear con alguien. Eso es a lo que hace referencia la canción y es lo que quería lograr con el video», afirmó Jessú.

Una identidad musical construida desde Cartagena

Para el cantante, «Close Friends» hace parte de un proceso de crecimiento artístico en el que ha encontrado en el afrobeat una plataforma para expresar su manera de entender el amor y conectar con nuevas audiencias.

«Mi música es una música llena de amor, con una voz potente, fuerte, que tiene la jocosidad cartagenera», manifestó el artista, al describir una propuesta que combina su formación musical empírica con el trabajo de productores que han contribuido a definir su sonido.

En ese proceso, Juan Sandoval ha desempeñado un papel fundamental. El productor ha acompañado a Jessú durante aproximadamente tres años en la búsqueda de una identidad musical propia y también estuvo detrás de su primer EP, «Un loco con el amor», publicado en abril de 2024, así como de «En ti», sencillo lanzado en enero de 2025 sobre las emociones que deja una relación que no llegó a consolidarse.

El recorrido de Jessú comenzó mucho antes de sus lanzamientos profesionales. Nacido en el barrio Tacarigua, en Cartagena, creció en un entorno donde la salsa y el folclor tenían un lugar especial, influenciado por su abuelo, uno de los primeros habitantes del sector, quien acostumbraba a ambientar el barrio con su equipo de sonido.

Sus primeras experiencias como cantante ocurrieron durante su etapa escolar, cuando participó en concursos musicales y posteriormente integró el coro de las misas en las Escuelas Salesianas. Su carrera musical tomó impulso en 2020, durante la pandemia, cuando ganó el concurso «Noches de Talento», organizado por DJ Dever.

En 2024 presentó «Un loco con el amor», un EP de siete canciones que recogía su visión del amor y marcó un paso importante en la consolidación de su proyecto artístico. Con nuevos sencillos, el intérprete busca seguir ampliando ese repertorio y fortalecer su presencia en la escena musical.

El afrobeat cartagenero, una apuesta para cruzar fronteras

Jessú considera que Cartagena atraviesa un momento favorable para el desarrollo del afrobeat y destaca el potencial de los artistas que trabajan por abrirse espacio en la industria musical.

«Yo creo que Cartagena es la ciudad con mayor talento en Colombia, eso para mí es innegable. Y se nota no solamente en los artistas grandes que ya tienen una posición a nivel nacional, regional e internacional, sino también en todos esos artistas que estamos en proceso. Tenemos tanto talento en Cartagena para cruzar todas las fronteras del mundo», expresó.

Entre sus referentes musicales menciona a Joe Arroyo, Hamilton, Danny Ocean y Don Omar, además de Andrés Cepeda y Manuel Medrano. La combinación de esas influencias, explica, le permite explorar diferentes formas de interpretar y componer sin perder la conexión con sus raíces caribeñas.

Su propósito es continuar desarrollando una propuesta que lleve el sonido de Cartagena a nuevos escenarios y públicos, mientras avanza en la construcción de una carrera con canciones que conecten con las vivencias y emociones de sus oyentes.

«Estoy seguro de que vienen muchos proyectos grandes, vienen muchas más canciones, dos para ser exacto antes de terminar el año, y muchos conciertos. Se viene de verdad otro nivel para mi carrera musical», aseguró.

Con «Close Friends», Jessú apuesta por una historia cotidiana de las nuevas generaciones para seguir construyendo su camino dentro del afrobeat. La canción reúne amistad, atracción y complicidad en una propuesta que mantiene al amor como uno de los ejes centrales de su identidad artística.

Sobre Jessú

Jesús Simancas Puello, conocido artísticamente como Jessú, es un cantante cartagenero que desarrolla una propuesta musical centrada en el afrobeat, con influencias de distintos géneros y un marcado componente romántico. Entre sus trabajos se encuentran el EP «Un loco con el amor» y los sencillos «Mamaile», «Qué ganitas», «Hecha pa’ mí» y «En ti».

Para conocer más sobre su música y próximos proyectos, se puede seguir al artista en Instagram: [@jessumusic](https://www.instagram.com/jessumusic/).