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19 oct 2026 Actualizado 21:30

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Hallaron el cuerpo de un adolescente en un manglar de Olaya Herrera

El joven, de 17 años, presentaba heridas con arma cortopunzante

Colprensa

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El cuerpo sin vida de Wilson Andrés Muñoz Blanquicet, de 17 años, fue hallado hacia la 1:10 de la tarde de este lunes 19 de octubre, flotando en un manglar del barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el adolescente, conocido con el alias de “Wilsito”, presentaba heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Según el reporte policial, el joven registraba 16 anotaciones judiciales como indiciado por presuntos delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno y violencia intrafamiliar.

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