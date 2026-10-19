Fuerza Élite Cartagena ganó 44 medallas y dos subcampeonatos nacionales

El Club Deportivo Fuerza Élite Cartagena obtuvo 44 medallas y dos subcampeonatos por equipos durante la última parada del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, que se disputó del 15 al 18 de octubre en Valledupar, con la participación de aproximadamente 650 deportistas del país.

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Bajo la dirección técnica de Rodolfo Guerrero, la delegación cartagenera consiguió 17 medallas de oro, 17 de plata y 10 de bronce, además de los segundos lugares por equipos en los niveles 1 y 3.

En el nivel 1, el equipo integrado por Alicia Rangel, María José Guerrero, Maryangel Gómez, Thaliana García, Sofía Puello, Ana María Gutiérrez y Jeniffer Carrasquilla sumó 14 preseas. Carrasquilla se destacó al conquistar cinco oros y el título de campeona en la clasificación general individual.

En el nivel 2, las gimnastas María Ángel Peinado, Danna Carrillo, Daniela Pájaro y Melany García obtuvieron 11 medallas. Carrillo se quedó con el campeonato general individual, mientras que Pájaro alcanzó el subcampeonato.

Por su parte, el equipo del nivel 3 consiguió 19 preseas y el segundo lugar por equipos. Entre las actuaciones destacadas estuvieron las de Alessia D’Amico, Clarena Casadiego y Yeini Esteban, quienes sumaron varias medallas de oro y plata. Oriana Velásquez también subió al podio con el tercer puesto en la general individual.