Fredy Montero advirtió que Real Cartagena aprovechará los espacios ante Patriotas

Fredy Montero anticipó un partido exigente entre Real Cartagena y Patriotas FC, que se enfrentarán este lunes 19 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Jaime Morón León, por la fecha 14 del Torneo BetPlay II-2026.

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“Patriotas es un equipo necesitado también, que por primera vez creo que vamos a enfrentar un equipo donde no se va a venir a meter atrás en nuestro estadio. Y yo sé que vamos a tener espacio para nosotros atacar y obviamente ahí somos peligrosos”, afirmó Montero en declaraciones.

Real Cartagena llega al compromiso después de empatar 1-1 ante Deportes Quindío en Armenia, resultado en el que Montero anotó desde el punto penal. El equipo acumula seis partidos consecutivos sin ganar y necesita sumar de a tres para fortalecer sus opciones de clasificación.

“Necesitamos mejorar sobre todo en la parte ofensiva, porque al final del día en el fútbol gana el que más hace goles y ese es mi trabajo”, manifestó el atacante.

Patriotas ocupa la quinta posición con 18 puntos, mientras que Real Cartagena suma 17 unidades y se ubica séptimo. Una victoria en el Jaime Morón le permitiría al equipo cartagenero superar a su rival directo y llegar con mejores posibilidades a la última jornada de la fase regular.

El encuentro se disputará sin público en las tribunas, debido a la sanción que recibió Real Cartagena tras los incidentes registrados en el partido contra Boca Juniors de Cali.