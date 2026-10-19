“Es igual a la Alemania nazi”: Aída Avella compara retiro de obras y desata polémica con David Cote

Aida Avella, senadora del Pacto Histórico y David Cote, representante del Centro Democrático pasaron por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre las protestas frente al Museo Nacional que completan dos días tras el retiro de las obras sociales.

Es de destacar que se han retirado objetos, fotografías y afiches relacionados con las luchas feministas, los derechos de la población Lgbtiq+, la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016.

“Nadie sabe dónde están las obras. Estuve mirando las paredes y efectivamente encontré que ahí donde ha publicado toda la prensa además está el retrato de Luis Carlos Galán, cuestión que me parece que es correcta, que lo dejan. Estaban también los afiches electorales del compañero Bernardo Jaramillo, la imagen también de Carlos Pizarro, todo eso voló”, dijo, afirmando que esta idea, según ella “no tiene nada de original”.

Y agregó: “Son las ideas que se emplearon donde Alemania nazi, con Hitler, es exactamente igual, aquí nuestro presidente copia realmente lo que han hecho en esa Alemania”.

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