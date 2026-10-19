Entregan renovado Centro de Alto Rendimiento en Santa Rosa del Sur

Los deportistas de Santa Rosa del Sur ya cuentan con un escenario a la altura de los mejores del país. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, entregó el renovado Centro de Alto Rendimiento, una infraestructura que recibió una inversión superior a los $1.900 millones y que estará al servicio de más de 1.000 deportistas de este municipio y la región.

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El complejo cuenta con espacios para la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol, además de un gimnasio especializado en powerlifting (levantamiento de potencia), ampliando las oportunidades para la formación, el entrenamiento y la competencia deportiva en el sur de Bolívar.

“¿Por qué los habitantes del sur de Bolívar no pueden tener un escenario deportivo a la altura de los mejores de la región? Pues ya lo tienen. Este complejo será un motor para el deporte en Santa Rosa del Sur y los municipios aledaños. Estamos muy felices de hacer realidad este sueño”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Las obras incluyeron la instalación de una cancha con superficie reglamentaria de malla epóxica, el sellado de la cubierta, la renovación de las graderías con silletería, la adecuación de baterías sanitarias y duchas, así como la modernización del cableado y la dotación técnica del escenario.

El Centro de Alto Rendimiento se suma a las inversiones deportivas que la Gobernación de Bolívar ha entregado en el sur del departamento, como el estadio de fútbol de San Pablo y la pista de patinaje de ese municipio, además de la pista de patinaje de Simití.

Con esta entrega, el gobernador Yamil Arana reafirma el compromiso de su administración con el desarrollo del sur de Bolívar, mediante obras que recuperan y mejoran la infraestructura deportiva, amplían las oportunidades para la niñez y la juventud, y brindan a las familias escenarios dignos para el encuentro, la recreación y la práctica del deporte.