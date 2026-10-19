EM Hotels triunfa con sus hoteles en los World Travel Awards 2026

Bertha’s Collection y HotelCartagena Plaza fuerongalardonados el pasado11 de octubre en Jamaica, como líderesde la hospitalidad en Colombiaen los premios del turismomás destacados del mundo, tras ser nominados oficialmente en distintas categorías:

Colombia’s Leading Boutique Hotel 2026: Bertha’sCollection

Colombia’s LeadingBusiness Hotel 2026:Hotel Andes Plaza

Colombia’s LeadingHotel 2026: Hotel Andes Plaza

Colombia’s LeadingHotel Suite 2026:The Suite HotelCartagena Plaza

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En la más reciente ceremonia de premiación, dos de sus propiedades fueron reconocidas como ganadoras, destacándose por su excelencia y calidad. Bertha’s Collection en la categoría hotel boutique líder de Colombia y Hotel Cartagena Plaza con la suite en la categoría suite de hotel líder de Colombia.

Cabe destacar que el alma detrás de la estéticay la funcionalidad de estosespacios premiados es la Gerente Operativa Dorey Lucía Cárcamo, quien también se destaca como diseñadora de interiores y ha sido precisamente su visión artística y su meticuloso enfoque en el diseño lo que ha transformado las instalaciones de ambos hoteles y los lleva a ser galardonados en escenarios a nivel mundial. Dorey Lucía es responsable de las texturas orgánicas y tranquilas de Bertha’s Collection hasta la imponente y lujosa espacialidad de la Suite en el Cartagena Plaza.Su dirección creativa ha logrado plasmar una identidad caribeña sofisticada que ha cautivado por completo a los jurados y votantes de los premios internacionales.

Es importante destacar al empresario detrás de la importante cadena hotelera EM Hotels, su gerente general Carlos MonroyMonroy, quien ha impregnado su esfuerzo, conocimientos y pasión por la hotelería en los destacados espacios que llevan su liderazgo y el grosor de más de 30 años de experiencia.

UnreconocimientomuyespecialeslacalificaciónquecadaclienteledaaloshotelesdeEM Hotels,destacandolacalidezyelbuenservicioqueofrececadaunodesusintegrantes,porende esimprescindibleresaltarlalabordeunequipoquecadadíahaceposiblereafirmarlaevolución deEMHotelsenelmercadodelaaltahospitalidad,elevandoelestándardelturismocorporativo, vacacionalydelujoenelpaís.