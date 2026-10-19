El Aeropuerto Rafael Núñez movilizó más de 585.000 pasajeros en septiembre

Durante el mes de septiembre, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez reafirmó su rol como el principal aliado logístico para el posicionamiento de Cartagena como epicentro de grandes eventos. La realización de cumbres gremiales de alto nivel, como los congresos de ANDESCO y Fasecolda, sumada a competencias de talla mundial como el IRONMAN 5150 en el Centro Histórico, impulsaron el tráfico de la terminal aérea, la cual cerró el mes con 585.592 pasajeros movilizados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El impacto de esta agenda, que atrajo a miles de viajeros de negocios y deportistas, se reflejó en una sólida operación aérea. Del total de pasajeros registrados en septiembre (285.294 en vuelos de llegada y 300.298 en vuelos de salida), el 81,7% se movilizó a través de rutas nacionales.

Por su parte, el mercado internacional mostró un desempeño sobresaliente: los vuelos de salida hacia el exterior alcanzaron un 91% de ocupación, lo que representa un incremento de 4 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025.

Con los resultados de este mes, la terminal acumula 5,85 millones de pasajeros entre enero y septiembre, logrando un crecimiento del 1,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

_"Los grandes eventos de la ciudad empiezan y terminan en nuestra terminal. Un congreso, un triatlón o una cumbre empresarial son, para quien llega, una experiencia que arranca en el aeropuerto. Septiembre nos recordó la responsabilidad de estar a la altura de la agenda de Cartagena"_ , afirmó Cristian Carrazana, Gerente Técnico Operativo de OINAC.

Para responder a esta creciente demanda y garantizar que Cartagena siga siendo el destino preferido para encuentros nacionales e internacionales, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) avanza en su plan de modernización y ampliación. Este proyecto tiene como objetivo principal aumentar la capacidad instalada de la terminal y optimizar la experiencia de servicio para todos los visitantes.

Novedades en la operación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez:

Avianca informó las nuevas rutas que tendrá, desde el 15 de diciembre hasta el 27 de marzo:

Cartagena - Nueva York: operará directo los días lunes, miércoles, viernes y domingos saliendo desde Cartagena (CTG) a las 22:35 y arribando a JFK a las 03:35 del día siguiente. El regreso desde Nueva York se realizará los lunes, martes, jueves y sábados con salida a las 6:55 y llegada a Cartagena a las 12:00.

Cartagena - Santiago de Chile: contará con vuelo directo saliendo desde Cartagena los días martes, jueves y sábados a las 22:20 (llegada a las 06:50 del día siguiente). El trayecto de regreso desde Santiago despegará los miércoles, viernes y domingos a las 8:15, aterrizando en Cartagena a las 12:55.