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19 oct 2026 Actualizado 19:49

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Condenaron a cuatro integrantes de ‘Las Máquinas’ por estafar con maquinaria pesada en Bolívar

Las víctimas pagaron más de $361 millones por maquinaria pesada que nunca estuvo a la venta

Foto: Fiscalía General de la Nación.

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Un juez de conocimiento condenó a cuatro integrantes del grupo delincuencial ‘Las Máquinas’, señalados de estafar a ciudadanos con la venta fraudulenta de maquinaria pesada que supuestamente pertenecía a la Alcaldía de Magangué, Bolívar.

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Para engañar a los compradores, los integrantes del grupo simularon procesos contractuales, falsificaron actas y manifiestos de importación, utilizaron sellos notariales falsos y adulteraron firmas.

Los condenados son Bernardo Rafael Hostia Fonseca, Juan Antonio Sequea Gordón, Yilmar Cárcamo Paredes y Juan Carlos Rasero Acosta, hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documento público.

Hostia Fonseca y Sequea Gordón recibieron una condena de seis años, nueve meses y siete días de prisión; Cárcamo Paredes fue sentenciado a seis años, cuatro meses y 17 días; mientras que Rasero Acosta deberá cumplir cinco años, nueve meses y 29 días.

Los cuatro cumplirán sus condenas en sus domicilios y quedaron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de sus respectivas penas.

Las capturas se realizaron en marzo de 2026 durante operativos de registro y allanamiento adelantados por la Policía Nacional y el Ejército en los barrios San Mateo ICT, Santa Rita, San José y Sur de Magangué.

Contra la decisión judicial proceden los recursos de ley.

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