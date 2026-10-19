Capturado un hombre con una pistola traumática modificada en Magangué

Una pistola traumática que presuntamente había sido modificada para aumentar su capacidad de causar daño terminó poniendo en aprietos a un joven de 20 años, conocido como alias ‘Ricardo’, quien fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Primero de Mayo de Magangué. El arma, que originalmente era de letalidad reducida, quedó en poder de las autoridades para establecer las características de las alteraciones.

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Todo ocurrió cuando uniformados de la Policía Nacional adelantaban labores de patrullaje, registro y control en inmediaciones de una cancha de fútbol. Al notar la presencia policial, el joven adoptó una actitud sospechosa, emprendió la huida e intentó refugiarse en una vivienda, pero sus planes no salieron como esperaba.

Los policías lograron interceptarlo en plena vía pública y, durante un registro personal, encontraron escondida en la pretina de su pantalón una pistola traumática marca Major Firat Magnum, calibre 9 milímetros, de color plateado y empuñadura negra, que tenía dos cartuchos en su proveedor.

De acuerdo con el procedimiento policial, el arma presentaría alteraciones destinadas a incrementar su capacidad lesiva, situación que deberá ser establecida mediante los respectivos análisis técnicos. El presunto delincuente tampoco presentó documentación que acreditara la autorización para su porte.

Pero la historia no termina ahí. Según versiones entregadas por algunos habitantes del sector, alias ‘Ricardo’ estaría presuntamente relacionado con varios hurtos registrados en Magangué. Sin embargo, estos señalamientos son materia de verificación y hasta el momento no constituyen una vinculación judicial por esos hechos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró la importancia de mantener los controles policiales para prevenir hechos que puedan afectar la seguridad de los habitantes.

“No vamos a bajar la guardia frente al porte ilegal de armas ni ante ninguna conducta que ponga en peligro la vida y tranquilidad de los ciudadanos. Nuestros policías continuarán recorriendo los barrios de Magangué, fortaleciendo los controles y trabajando de la mano con la comunidad para cerrarles el paso a los delincuentes.”

Tras el procedimiento, el capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía de Magangué para adelantar los trámites correspondientes y dejarlo a disposición de la autoridad competente.

Finalmente, la Policía Nacional invitó a los habitantes de Magangué a continuar denunciando cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123. Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir los hurtos, retirar armas de circulación y fortalecer la tranquilidad en los diferentes barrios del municipio.