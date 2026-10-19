Bioger solicita a Afinia el traslado de recursos recaudados por el servicio de aseo

Directivos de la empresa, que presta el servicio de aseo en municipios de Bolívar, Cesar y Magdalena, aseguran que llevan más de dos meses a la espera de la transferencia de los recursos y que no han recibido respuesta a sus solicitudes.

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La empresa Bioger S.A. E.S.P. solicitó a Afinia el traslado de los recursos recaudados por concepto del servicio público de aseo, ante presuntos retrasos en la transferencia de estos dineros y la falta de respuesta a las solicitudes presentadas.

De acuerdo con información conocida por este medio, directivos de Bioger manifestaron que desde hace más de dos meses estarían pendientes los recursos correspondientes al recaudo del servicio de aseo, prestado por la compañía en varios municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena.

La situación estaría relacionada con el mecanismo de facturación conjunta, mediante el cual Afinia recauda, a través de la factura de energía eléctrica, los valores correspondientes al servicio de aseo. Posteriormente, estos recursos deben ser trasladados a la empresa prestadora para garantizar el desarrollo de sus operaciones.

Los directivos de Bioger señalaron que, pese a las solicitudes realizadas para obtener el traslado de los dineros, hasta el momento no han recibido respuesta. Esta situación genera preocupación por la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener la operación y garantizar la continuidad del servicio en los municipios atendidos.

De manera preliminar, la situación también podría estar afectando a otros prestadores del servicio público de aseo a quienes Afinia les realiza el recaudo a través de la factura de energía. Sin embargo, este medio no cuenta con información suficiente para establecer el alcance de los presuntos retrasos ni determinar si se trata de una situación generalizada.

La preocupación radica en que eventuales demoras prolongadas en la transferencia de los recursos podrían generar dificultades financieras para las empresas prestadoras y afectar la prestación de un servicio esencial para las comunidades.