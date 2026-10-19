Alcaldía inició la pavimentación de la calle principal de El Zapatero

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, inició este lunes 19 de octubre los trabajos de pavimentación de la calle principal del barrio El Zapatero, tras cumplir el compromiso que adquirió con los niños de la Escuela de Música Puerto Azul.

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La obra contempla 120 metros lineales de pavimento, con seis metros de ancho, y un plazo de ejecución de dos meses. Turbay aseguró que espera entregar la vía antes de Navidad para celebrar con los niños que solicitaron su intervención.

La petición surgió durante un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella en el Puerto de Cartagena. Allí, los menores expusieron las dificultades que enfrentaban para caminar, jugar y llegar a clases por una calle deteriorada.

La pavimentación también beneficiará a los estudiantes de la Institución Educativa Almirante Padilla, quienes dejarán de transitar por el barro, el fango y el polvo que afectan sus desplazamientos.

Durante la visita, el alcalde anunció que también pavimentará la calle del Adulto Mayor, donde funciona un Centro de Vida. Además, inspeccionó la Institución Educativa Almirante Padilla para identificar necesidades de infraestructura y anunció la recuperación de una cancha polideportiva y un parque infantil.

Karina González Mar, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Zapatero, destacó que la obra responde a una solicitud que la comunidad había planteado durante años.

Por su parte, Thiago, uno de los niños que pidió la pavimentación, agradeció al alcalde por cumplir su promesa y recordó las dificultades que enfrentaban para usar sus bicicletas y jugar cuando llovía.