Aguas de Cartagena reparó tubería en la vía Mamonal

Aguas de Cartagena inició la reparación de una tubería de 500 milímetros de diámetro en la vía Mamonal, a la altura del sector de Albornoz, que abastece a sectores de la zona industrial de la ciudad.

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La infraestructura se encuentra a unos tres metros de profundidad, por lo que las labores requieren adecuaciones del terreno y excavaciones antes de intervenir la tubería. Según la empresa, los trabajos se extenderán hasta la madrugada de este martes 20 de octubre.

Mientras avanzan las reparaciones, permanece suspendido el servicio de acueducto en los barrios Santa Clara, Albornoz, Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Bernardo Jaramillo, Bellavista, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio y Villa Rosa.

La interrupción también afecta a sectores de Ceballos, específicamente desde las diagonales 29 y 30 con las transversales 54 y 5.

El equipo técnico y operativo de Aguas de Cartagena trabaja en la reparación para restablecer el suministro en el menor tiempo posible, bajo las condiciones de seguridad requeridas.

La empresa pidió comprensión a los usuarios de las zonas afectadas mientras concluyen los trabajos y se normaliza la prestación del servicio.