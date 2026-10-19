Aguas de Cartagena impulsa la sostenibilidad ambiental con su Feria Eco-Social

La jornada reunió a colaboradores y organizaciones especializadas en sostenibilidad, y habilitó puntos de recolección de papel y cartón, plástico, vidrio, aceite de cocina usado, uniformes y otros textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y pilas. Estos elementos fueron destinados a una gestión adecuada a través de gestores autorizados, con el propósito de facilitar su aprovechamiento o disposición final segura.

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Alianzas para transformar residuos en recursos

La Feria Eco-Social contó con la participación de EcoPlanet Soluciones Integrales, Veolia Servicios Integrales, Aseolab, Fundación Green Apple y Ciudad Circular, organizaciones que compartieron experiencias y alternativas para dar nuevos usos a los materiales recuperados.

Entre las iniciativas presentadas se destacaron el aprovechamiento de residuos orgánicos y aceite de cocina usado, la recuperación de elementos reciclables y la elaboración de productos a partir de materiales recuperados. Estas experiencias evidenciaron cómo una gestión responsable permite reducir el desperdicio y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Con esta iniciativa, Aguas de Cartagena propició el intercambio de conocimientos y acercó a sus colaboradores soluciones prácticas para incorporar hábitos de consumo responsable y cuidado del ambiente en sus actividades cotidianas.

De la conciencia ambiental a la acción

La separación de residuos desde su origen es fundamental para facilitar su aprovechamiento y evitar que los elementos recuperables se mezclen con otros desechos. Por ello, la feria también invitó a los colaboradores a adoptar hábitos responsables en sus hogares y contribuir así a una mejor gestión de los residuos.

“En Aguas de Cartagena asumimos el liderazgo en la promoción de iniciativas que contribuyan a la transformación ambiental de nuestra ciudad y la región. Con la Feria Eco-Social, impulsamos alianzas con organizaciones especializadas y promovemos soluciones que inspiran cambios de hábitos, fortalecen la cultura ambiental y demuestran que, a través del trabajo conjunto, podemos avanzar hacia un desarrollo más sostenible para Cartagena y su entorno”, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.