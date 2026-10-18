Turista cubano extravió dispositivo electrónico y Policía de Cartagena logró recuperarlo

En una rápida y efectiva reacción, uniformados de la Policía Nacional de Colombia adscritos a la Metropolitana de Cartagena de Indias lograron la recuperación de un iPad de última generación avaluada en más de 8 millones de pesos perteneciente a un turista extranjero, quien la había extraviado mientras recorría los sectores turísticos de la ciudad.

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El hecho se registró cuando el ciudadano de nombre Julio Sánchez, al percatarse de la pérdida de su dispositivo tecnológico con valiosa información personal y laboral, acudió a las patrullas de vigilancia de la zona de atención del CAI Limbo que realizaban labores de prevención y vigilancia.

De inmediato, los uniformados activaron un plan de búsqueda y acompañamiento personalizado al ciudadano. Utilizando sistemas de geolocalización y recolectando testimonios en la zona donde se presumía el extravío, los policías acompañaron paso a paso al turista hasta localizar y recuperar el elemento electrónico en perfecto estado.

El turista extranjero Julio Sánchez expresó su agradecimiento a la Policía Nacional en Cartagena por la calidez, la empatía y la rapidez con la que atendieron su caso. Destacó que este tipo de acciones generan total confianza para visitar Cartagena y a Colombia como destinos internacionales seguros. “Sin el acompañamiento de la Policía, jamás estaremos seguros, y más nosotros que venimos de otros países. Necesitamos el apoyo de los policías, gracias”, manifestó.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental”, aseguró el señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.