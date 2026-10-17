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17 oct 2026 Actualizado 13:36

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Real Cartagena entregó parte médico tras lesión de Carlos de las Salas

El jugador salió en ambulancia durante el compromiso ante Deportes Quindío

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Informó Real Cartagena que el defensor Carlos de las Salas, durante el partido frente a Deportes Quindío, sufrió un trauma craneofacial con pérdida de conciencia. Siguiendo el protocolo de conmoción FIFA, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital San Juan de Dios de la capital cafetera.

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Tras la valoración por el servicio de Cirugía Plástica, se confirmaron dos fracturas no desplazadas de la órbita y dos del arco cigomático. Se determinó un manejo con- servador, sin intervención quirúrgica, con analgesia, reposo y observación neurológica.

La incapacidad inicial se estima en 30 días, sujeta a evolución. Actualmente, el jugador presenta una evolución clínica favorable y se encuentra estable.

Humberto García

Continúa plan de rehabilitación y seguimiento de evolución.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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