Cartagena vibró con último preludio de 2026 realizado en el barrio Blas de Lezo

Un brillante cierre de la ruta de preludios locales vivieron miles de cartageneros y visitantes en el barrio Blas de Lezo con la realización del Preludio Cultural de la Localidad Industrial y de la Bahía (Localidad 3). Bajo el concepto “Son de Negro Alegoría Festiva”, el territorio se vistió de júbilo, muecas tradicionales y memoria cimarrona en una jornada histórica que ratificó el impecable comportamiento ciudadano y la masiva asistencia en los barrios.

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La fiesta arrancó con un vistoso Desfile Cultural que recorrió las vías principales del sector. La marea de color y ritmo estuvo encabezada por los Grandes Lanceros que simbolizan las primeras autoridades de las fiestas; junto a ellos, la Reina Popular de la la Fiestas de Independencia, Faiylin Rodríguez, los Lanceros Guardianes, las 40 candidatas al Reinado Popular, las autoridades distritales y los actores festivos con disfraces alegóricos como Joe Arroyo la Verdad, La Muerte de Fantasía, Libertad Afrocolombiana, La Reina Bufa, Alegoría a Yemayá, Cartagena de Flores, La Palenquera, el Indio Calamary, entre otros.

El recorrido estuvo engalanado por comparsas y colectivos dancísticos que mostraron la diversidad folclórica de la localidad: Danza Negra, Folclor de mi Tierra, Rescatando Cultura en Arroz Barato, Comparsa Brisas de Cartagena Adulto Mayor, Escuela de Danzas Raza Latina Cartagena, Raza Negra, Armonía Caribe, Academia Diosmand’s Danzas de Cartagena, Nueva Revelación, Santa Lucía del Carmelo Adulto Mayor, Swing Latino Cartagena, Danza Folclórica de Cartagena, Moder Dance, Estudio de Danzas Bailarte Cartagena, Latin Dance, Four Style, Estrellas de Rawad, Pandora Studio Dance y la Corporación Cultural Sondanza. Junto a la muestra local, el desfile y la tarima principal contaron con la participación especial de la Gobernación de Bolívar a través de la agrupación Son de Negro Herencia de mis Abuelos – Nueva Generación, que contagió con su fuerza y gestualidad a todos los asistentes.

“Ver a la Localidad 3 volcarse a las calles en Blas de Lezo para respaldar nuestras tradiciones confirma que llevar los preludios a los barrios siempre es la mejor decisión. Cerramos este ciclo de eventos locales con un balance extraordinario de convivencia, alegría en familia y un profundo amor por nuestra identidad cartagenera”, destacó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, exaltó el valor patrimonial exhibido durante el recorrido y en el escenario. “El Son de Negro se sintió en cada esquina con una fuerza impresionante. Agradecemos a cada uno de los directores, bailarines, hacedores y vecinos de la Localidad 3 que hicieron posible este despliegue artístico sin precedentes, demostrando que el patrimonio de la ciudad está más vivo y fuerte que nunca”, resaltó la funcionaria.

Durante el acto protocolario en la tarima principal, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC rindieron homenaje y entregaron merecidas distinciones a tres referentes comunitarios que han dejado una huella imborrable en la Localidad 3:

* Adriana Corcho Espitaleta: Maestra con más de 32 años de experiencia, gestora social y cultural de Cartagena y Bolívar. Portadora de la tradición de una de las familias fundadoras de Blas de Lezo y Caracoles, y coordinadora artística del desfile de comparsas del barrio por 7 años, impactando la formación en ciudadanía, paz y equidad de género.

“Llevar el arte y la tradición en la sangre para formar a nuestras comunidades es la mejor forma de rendirle tributo a nuestras raíces cartageneras”, manifestó emocionada.

* Padre Javier Eduardo Rossania Pacheco: Licenciado en Teología Pastoral y párroco de la Parroquia Nuestra Señora de La Consolata. Reconocido guía espiritual e impulsor de una noble labor social dedicada al rescate de habitantes de calle, la atención a personas vulnerables y la integración familiar de sus feligreses.

“Mi misión siempre ha sido amar, servir y levantar al que sufre; ver a nuestra comunidad unida en fe y alegría es la mayor bendición”, expresó.

* Raúl Ignacio Mejía Trujillo: Comerciante con más de 35 años de trayectoria en el sector, líder caracterizado por su don de gente, responsabilidad y compromiso con el bienestar y desarrollo social de su comunidad.

“Mi mayor orgullo es ser un comerciante, porque con esfuerzo, honestidad y trabajo diario he construido una vida digna para mi familia y sigo aportando con la misma pasión de siempre al barrio”, destacó.

El gran remate de la noche puso a bailar a toda la comunidad con las presentaciones artísticas en tarima a cargo de Son Caribe, Jader Tremendo, GiBlack,

Rafa Pérez y Charlie Cardona, sellando con broche de oro la antesala a los eventos centrales de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.