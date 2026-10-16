Universitarios tuvieron preludio en el centro histórico de Cartagena

El Centro Histórico se llenó de color, música y tradición con el gran desfile del Preludio Universitario.

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Once universidades del Distrito se tomaron las calles con muestras folclóricas, gaitas, teatro, ritmos urbanos y vistosas comparsas, contagiando de júbilo festivo a miles de asistentes.

La jornada cerró con broche de oro en la Plaza de los Coches, donde 12 agrupaciones de orquesta tropical, fusión y vallenato pusieron a gozar a cartageneros y visitantes en un remate inolvidable que reafirmó el talento y el fervor de las Fiestas de Independencia.