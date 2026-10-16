Unión Europea prepara 70.000 millones de euros para Ucrania en 2027

Los líderes de la Unión Europea (UE) mostraron su apoyo a Ucrania durante la cumbre que concluyó hoy en Bruselas, e instaron a la Comisión Europea a presentar una propuesta para las necesidades financieras adicionales por la guerra en 2027, que cifran en 70.000 millones de euros.

“Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027”, indicó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de una cumbre de dos días de los líderes comunitarios.

Bomberos ucranianos tratan de pagar el fuego causado por un ataque ruso con drones en la ciudad de Járkiv, Ucrania. EFE/ Sergey Kozlov / SERGEY KOZLOV Ampliar Bomberos ucranianos tratan de pagar el fuego causado por un ataque ruso con drones en la ciudad de Járkiv, Ucrania. EFE/ Sergey Kozlov / SERGEY KOZLOV Cerrar

Necesidades financieras

En las conclusiones que aprobaron en la cumbre, los mandatarios “mantienen su compromiso de atender las necesidades financieras urgentes de Ucrania junto con los socios internacionales”, a los que instan a “intensificar rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes” del país invadido por Rusia.

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Equipos de emergencia trabajan frente a la catedral católica de San Nicolás de Kiev tras los ataques rusos. EFE/ Marcel Gascón / Marcel Gascón Ampliar Equipos de emergencia trabajan frente a la catedral católica de San Nicolás de Kiev tras los ataques rusos. EFE/ Marcel Gascón / Marcel Gascón Cerrar

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo ante los líderes de la UE que la guerra con Moscú costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán “al menos 70.000 millones de euros más” de parte de la Unión para defensa, armamento y nuestra resiliencia", en lo que consideró una “cifra realista” para “contener a Rusia”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó que la UE aprobó un préstamo para Ucrania de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027, que cubre “dos tercios del apoyo presupuestario y de defensa necesario”.

“Este año vamos a desembolsar 45.000 millones en total y hay otros 45.000 millones previstos para el año que viene. Y, de hecho, el déficit que prevemos para 2026 está cubierto. Pero el déficit que vemos se produce en 2027. Es de 70.000 millones de euros”, corroboró.

¿La financiación extiende la guerra?

El canciller alemán, Friedrich Merz, dejó claro que el apoyo “hombro con hombro” con Ucrania no busca prolongar la guerra, sino obligar a Rusia a negociar, y consideró “entendible” que Kiev esté “atacando objetivos en Rusia”, también de comunicación e infraestructuras.

Para el presidente francés, Emmanuel Macron, “la mejor forma de proteger a los franceses y las francesas es ayudar a Ucrania como lo hacemos”, y alertó de que su seguridad “está en juego” si se aplican recortes, como pide la líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, abogó por prever ayuda a Kiev en el próximo presupuesto comunitario: “Si quieres entregar un buen presupuesto para Europa, la seguridad y la defensa deben ser una parte importante de él, y eso no se puede hacer si no se incluye inmediatamente a Ucrania en él”.

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Varios soldados ucranianos en Pokrovsk, en la región de Donetsk. EFE/ Mikola Koval/Portavoz De La 14 Brigada De Asalto De La Guardia Nacional Ucraniana / Mikola Koval/Portavoz de la 14 Brigada de Asalto de la Guardia Nacional Ucraniana Ampliar Varios soldados ucranianos en Pokrovsk, en la región de Donetsk. EFE/ Mikola Koval/Portavoz De La 14 Brigada De Asalto De La Guardia Nacional Ucraniana / Mikola Koval/Portavoz de la 14 Brigada de Asalto de la Guardia Nacional Ucraniana Cerrar

No obstante, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, señaló en declaraciones a la prensa que su país no será el único en desligarse de la nueva ayuda a Ucrania para 2027, como ya hizo con el préstamo de 90.000 millones de euros de este año, e insistió en que no apoya “ni a Rusia ni a Ucrania”.

Ante el bloqueo en el debate para utilizar los activos rusos inmovilizados por sanciones para ayudar a Ucrania, a causa de las dificultades legales que presenta esa opción, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que, “a corto plazo, el dinero para apoyar a Ucrania debe proceder de otras fuentes distintas de los activos congelados”.