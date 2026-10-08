Rubio alerta de una escalada en Ucrania y reclama una OTAN más fuerte desde Lisboa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE/ José Jácome / José Jácome

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este jueves en Lisboa del riesgo de que la guerra en Ucrania derive en un conflicto regional, defendió una mayor inversión europea en defensa y aseguró que Washington respeta los acuerdos sobre el uso de las instalaciones militares portuguesas.

En una rueda de prensa junto al ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, Rubio también abogó por la compra de cazas F-35 por Portugal y alertó de las dependencias económicas y tecnológicas, al ser preguntado por la presencia china en Europa.

Esa escalada, advirtió, podría incluir “una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN” y desembocar en un conflicto regional mucho más amplio.

“No creemos que haya una solución militar a esta guerra”, afirmó Rubio, quien reiteró la disposición estadounidense a facilitar un acuerdo, aunque precisó: “No vamos a invertir en procesos inútiles si no podemos avanzar”.

Rangel reafirmó el apoyo portugués a Ucrania, condenó la agresión rusa y respaldó los esfuerzos diplomáticos de Washington para alcanzar una paz justa y sostenible.

Sobre la defensa atlántica, Rubio rechazó que reclamar más inversión a los europeos constituya una actitud hostil: “Para que la OTAN sea fuerte, sus Estados miembros tienen que ser fuertes”.

Rangel coincidió en que los aliados europeos deben responsabilizarse en primera línea de su defensa y recordó que Portugal alcanzó en 2025 el 2 % del PIB en gasto militar.

La cooperación bilateral estuvo marcada por las preguntas sobre la base militar de Lajes, en las Azores, y su utilización en operaciones relacionadas con Irán.

“Tenemos protocolos vigentes que regulan nuestra presencia aquí y cómo utilizamos nuestras bases, y siempre los cumplimos”, aseguró Rubio, sin revelar detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos.

Rangel aclaró que durante el encuentro no se abordó el futuro de la instalación ni un eventual refuerzo de la presencia estadounidense.

En vísperas de la visita, Amnistía Internacional pidió al Gobierno portugués que comunicara a Rubio que Lajes no puede utilizarse para crímenes de guerra y reclamó impedir que la base y el espacio aéreo nacional apoyen operaciones estadounidenses en Irán.

Preguntado por esas advertencias, Rubio calificó a Amnistía de “fraude” y sostuvo que debería centrarse en los crímenes del régimen iraní contra su población.

Respecto a la sustitución de los F-16 portugueses, defendió la propuesta estadounidense: “Queremos que compren el F-35 y creemos que es el mejor avión del mundo”.

No obstante, recalcó que Lisboa decidirá y que ambos países mantendrán una buena relación. Rangel confirmó que la elección sigue pendiente y que estudia seriamente esa oferta junto con otras.

Sobre China, Rubio formuló una advertencia general contra la dependencia excesiva de un solo país y las inversiones que comprometan sectores estratégicos, especialmente telecomunicaciones y biotecnología.

Rangel anunció que Portugal prepara una legislación para reforzar el control de inversiones conforme al marco europeo, sin dirigirse contra ningún país concreto.

La visita de Rubio estuvo precedida el miércoles por una protesta de unas 300 personas en el Largo de São Domingos, en Lisboa, convocada por el Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación contra la presencia de Rubio.