Ucrania retoma ataques contra refinerías rusas

Trump tras reunión con Zelenski: “Nos estamos acercando” a un acuerdo sobre Ucrania. Foto: AFP. / JIM WATSON

Volodimir Zelenski anunció que Ucrania reanudará sus ataques contra las refinerías rusas, en un desafío a la tregua energética anunciada por el presidente Donald Trump, e instó a Estados Unidos a no ponerse del lado del “agresor” en su guerra contra Moscú.

Las relaciones entre Kiev y Washington se deterioraron esta última semana, después de que Trump decidiera suavizar las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú suministre gasóleo a los mercados globales, incluido el estadounidense.

Zelenski calificó ese acuerdo de “débil” e “indigno” y aseguró que alentará a Rusia a continuar con su guerra contra Ucrania, lanzada hace más de cuatro años. Varios de los aliados europeos de Kiev también criticaron el pacto.

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Presión en los combustibles

Trump está bajo presión por el alza de los precios del carburante derivada de la guerra que lanzó contra Irán, antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, y afirmó el sábado que si el precio del diésel subió, se debe a los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

Además, arremetió contra el mandatario ucraniano al reclamar la celebración de elecciones, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

Zelenski afirmó en una entrevista al diario Financial Times que “se acabaron” las restricciones para atacar refinerías.

Trump anunció por sorpresa el domingo un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, del que Zelenski dijo no estar al tanto. Y a principios de esta semana, Ucrania informó de interrupciones en el sistema estadounidense de comunicación por satélite, que sus tropas utilizan.

Washington, ¿jugando a dos bandas?

Zelenski escribió en X un mensaje usando mayúsculas al estilo del presidente estadounidense en el que afirmó: “Necesitamos HONESTIDAD de nuestros socios sobre esta guerra”.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Drew ANGERER / AFP) / DREW ANGERER Ampliar El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Drew ANGERER / AFP) / DREW ANGERER Cerrar

“Es importante que todos, en Estados Unidos, se pongan no del lado del agresor, sino del lado de nuestros esfuerzos por proteger vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad”, declaró.

Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan el miércoles, Zelenski admitió que se había sentido “traicionado” por el acuerdo firmado por Trump y Putin sobre el gasóleo.

También cuestionó el asesoramiento que está recibiendo Trump, después de que altos cargos ucranianos acusaran abiertamente a Estados Unidos de ayudar a Rusia.

“Es doloroso que el presidente Trump elija un bando y no el nuestro”, señaló.