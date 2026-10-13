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13 oct 2026 Actualizado 20:00

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Piden a De La Espriella repatriar a caleño prisionero de guerra en Rusia, que combatía por Ucrania

Miguel Ángel Cárdenas Montilla, oriundo de Cali, es padre tres hijos y desde abril de 2024 luchó como mercenario.

Piden a De La Espriella repatriar a caleño prisionero de guerra en Rusia, que combatía por Ucrania

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Un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para repatriar como prisionero de guerra al caleño Miguel Ángel Cárdenas Montilla, detenido desde hace más de dos años en Rusia, luego de entregarse al ejército cuando hacia parte de las tropas de Ucrania, hizo, a través de Caracol Radio Cali, su madre Blanca Amparo Montilla.

Asegura que no ha recibido ni una llamada, ni una carta para saber sobre como se encuentra su hijo que viajó a Ucrania en abril de 2024 tras ser reclutado mediante ofertas en redes sociales.

Hace dos años y medio lo tiene Rusia en cautiverio y esta es la hora que yo no me doy cuenta, absolutamente nada de él. Ni una llamada, ni una carta, nada me doy cuenta de él”, aseguró Amparo.

Pide que como madre, saber que ha pasado con su hijo.

“Necesito como madre cuál es la situación de él”.

Llamado al Presidente

Blanca Amparo Montilla, madre de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, le pidió al presidente De La Espriella su ayuda.

Yo se lo pido de corazón que me ayude de ver cómo hago para que me repatrien mi hijo acá a Colombia”, le dijo al mandatario.

Sentenciado

Cabe recordar, que el caleño Miguel Ángel Montilla Cárdenas ya fue sentenciado a nueve años de prisión por el Tribunal Supremo de la república popular de Donetsk, territorio anexionado por Rusia.

Igualmente, la Personería Distrital de Cali emitió un comunicado en junio de 2024 para solicitar la ayuda del Gobierno Nacional, la Cancillería y la embajada de Rusia en Colombia con el fin de buscar su repatriación.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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